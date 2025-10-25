হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে জমির বিরোধে সংঘর্ষে নিহত ১, অন্তঃসত্ত্বাসহ আহত ৯

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

হামলায় আহতরা। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে ইয়াসিন মিয়া (২৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে উপজেলার ছনাটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। /

নিহত ইয়াসিন ‘জুলাই শহীদ’ সোহেল মিয়ার খালাতো ভাই। সংঘর্ষে সোহেলের ভাই রুবেল মিয়ার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীসহ উভয় পক্ষের আরও অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার দুপুরে ছনাটিয়া বিলে বিরোধপূর্ণ জমিতে মাছ ধরতে যান সোহেলের ভাই রুবেল মিয়াসহ আত্মীয়স্বজন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে সোহেলের আত্মীয় ইয়াসিনসহ অন্তত ১০ জন আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ধোবাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ১০ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ময়মনসিংহ মেডিকেলে যাওয়ার পথে ইয়াসিনের মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম টুটন বলেন, জমি নিয়ে বিরোধেই মারামারি হয়েছে। এতে সোহেলের খালাতো ভাই মারা যান। তাঁদের পরিবারের লোকজনই বেশি আহত হয়েছেন।

এ ব্যাপারে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার বলেন, খবর পেয়ে এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

শেরপুরে গণসংযোগে হামলার অভিযোগ জামায়াতের, অস্বীকার বিএনপির

পতিত জমিতে মাল্টা চাষে সফল দুর্গাপুরের তিন মামা-ভাগনে

ঈশ্বরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী নিহত

মা ও শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নালিতাবাড়ীতে ইসলামি সম্মেলনে চার যুগলের যৌতুকবিহীন বিয়ে

গফরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

চাঁদা না দেওয়ায় পূজামণ্ডপে ছুরিকাঘাতে নারীসহ আহত ৩

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালক খুন

ময়মনসিংহে বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

জামালপুর পৌরসভার রাস্তাঘাট বেহাল, চরম দুর্ভোগে পৌরবাসী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা