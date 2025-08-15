বিএনপি নেতার বাড়িতে দুর্বৃত্তদের আগুন, দলীয় নথি-স্মৃতিচিহ্ন পুড়ে ছাই

ময়মনসিংহের গফরগাঁও বিএনপির আহ্বায়ক প্রয়াত নাজমুল হকের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার ভোররাতে যশরা ইউনিয়নের ভারইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী জানান, বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে টের পাওয়া যায়নি। পরে প্রতিবেশীরা আগুনের শিখা দেখে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।
প্রতিবেশী শেফালী বেগম বলেন, ‘আমি ছোট ছোট চারটি সন্তান নিয়ে পাশের খুপরি ঘরে থাকি। ভোররাতে আগুনের তাপে ঘুম ভাঙলে সন্তানদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে চিৎকার করে লোকজন জড়ো করি। কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।’
নাজমুল হকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়িটিতে বিএনপির পুরোনো কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নথি, রাজনৈতিক সংগ্রামের স্মৃতি ও ঐতিহাসিক দলীয় ডকুমেন্টস সংরক্ষিত ছিল। আগুনে সব পুড়ে গেছে। আসবাব থেকে শুরু করে কিছুই রক্ষা পায়নি।
বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, নাজমুল হক আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নির্যাতনের শিকার হন। পরে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ১৯৯৭ সালে তাঁকে দেখতে এই বাড়িতে আসেন।
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, ‘বিএনপির ইতিহাস মুছে ফেলার পরিকল্পিত হামলা এটি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।’
প্রয়াত নাজমুল হকের বড় ছেলে ও গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদুল হক বলেন, ‘আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।’
ছোট ছেলে নাদিমুল হক বলেন, ‘আমরা শুধু ঘর হারাইনি, হারিয়েছি বিএনপির রাজনৈতিক সংগ্রামের স্মারক। এটি নিছক আগুনের ঘটনা নয়, এটি বিএনপির অস্তিত্বের ওপর আঘাত।’
এ বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গফরগাঁও সার্কেল) মনতোষ বিশ্বাস জানান, ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দুর্বৃত্তদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।