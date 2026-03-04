হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ভালুকায় ট্রাকের ধাক্কায় পৌর ছাত্রদল নেতা নিহত

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ময়মনসিংহের ভালুকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নয়ন আহমেদ (২৭) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভরাডোবা-ঘাটাইল সড়কের বাজ্জাজোড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় শাহাদাত শাকিল নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।

নিহত নয়ন আহমেদ ভালুকা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালী গ্রামের আরফান আলী শেখের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে ভরাডোবা-ঘাটাইল সড়ক দিয়ে ভালুকা সদরে ফিরছিলেন নয়ন আহমেদ। পথে ভালুকা-ফুলবাড়ীয়া সীমান্তবর্তী বাজ্জাজোড়া ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নয়ন নিহত হন। তাঁর সহযাত্রী শাহাদাত শাকিল আহত হন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান আকন্দ।

