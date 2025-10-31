হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি, ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে এরশাদ আলী (৩৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছে। শুক্রবার ভোরে উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মুদিদোকানি মানিক, সাকিব, আশরাফ নামে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত এরশাদ আলী উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে মৃত হাছেন আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে মানিকের মুদির দোকানে সিগারেট কিনতে যান এরশাদ আলী। এ সময় এরশাদ আলীর চোখে টর্চের আলো ফেলেন একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে সাকিব। এ সময় তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে এরশাদ আলী বাড়িতে চলে যান। এদিকে সাকিব তাঁর মাদক কারবারের পার্টনার শাহজাহানসহ কয়েকজনকে নিয়ে দল গঠন করে। আজ ভোরে এরশাদ আলীকে ফোন করে ডেকে এনে আবারও কথা-কাটাকাটি ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। একপর্যায়ে এরশাদ আলীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এ সময় স্থানীয়রা আহত এরশাদ আলীকে উদ্ধার করে ধোবাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার জানান, পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দোকানি মানিক, সাকিব, আশরাফসহ তিনজনকে আটক করেছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

সড়কে বিকল ট্রাকে সিএনজির ধাক্কা, নিহত ২

মনের আশা পূরণে ফাতেমা রা‌নী তীর্থোৎসবে মোমবাতি হাতে হাজারো ভক্ত

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

নান্দাইলে শত বছর ধরে চলছে হাইত উৎসব: বলদা বিলে মাছশিকারিদের ঢল

বিরল টিউমারে মুখ ঢেকেছে মা-ছেলের, অসহায় পরিবার

ফেসবুক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আটক ১৯ দালালের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে যুবককে সাজা, ভেকু মেশিন জব্দ

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

মেয়ে ভেবে মাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবকের বিরুদ্ধে মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা