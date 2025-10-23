হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা (৬৫) এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গফরগাঁও রেলস্টেশনের মাস্টার হানিফ আলী জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বলাকা কমিউটার ট্রেনটি গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের সময় ধাক্কা লেগে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ (৬৫) গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

জিআরপি ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

