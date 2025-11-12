হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

মানববন্ধন করতে গিয়ে হামলার শিকার এনসিপি নেতারা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মারধরের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি, দালালের দৌরাত্ম্য এবং সিন্ডিকেটের অভিযোগ এনে মানববন্ধন করতে গিয়ে এনসিপির উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারীসহ তিনজন হামলার শিকার হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে রফিকুল ইসলাম নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মানববন্ধনে এসে হামলার শিকার নেতারা হলেন এনসিপির ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী ও ময়মনসিংহ জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য মো. মোজাম্মেল হক, ময়মনসিংহ জেলা এনসিপির সংগঠক মাসুম বিল্লাহ ও ছাত্রশিবিরের কর্মী শিহাব উদ্দিন। তাঁদের মধ্যে এনসিপি নেতা মোজাম্মেল হককে গুরুতর আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। হামলার খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সানজিদা রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাউদ্দিন বিশ্বাস এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ঈশ্বরগঞ্জ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতা মোহাইমিনুল ইসলাম শিহাব বলেন, হাসপাতালের দুর্নীতি, অনিয়ম, দলাল চক্র এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দলমত-নির্বিশেষে সাধারণ জনগণের ব্যানারে মানববন্ধনে অংশ নিতে গেলে দালাল চক্র এবং হাসপাতালের স্টাফদের কিছু লোক এনিসিপির নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অনতিবিলম্বে দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ দুপুরের কিছু লোক মানববন্ধন করতে এসেছিল। পরে স্থানীয় লোকজন ও দালালেরা হামলা করে।’

এ বিষয়ে হামলার শিকার উপজেলার এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী মো. মোজাম্মেল হককে মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজকে একটা মানববন্ধন হওয়ার কথা ছিল, বিষয়টি আমরা জানি না। পরে মানববন্ধন করতে গিয়ে স্থানীয়দের হামলার শিকার হয়ে তিনজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড. মো. জাকির হোসাইন বলেন, ‘মানববন্ধনকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের বাইরে যে ঘটনাটি ঘটেছে, এ সম্পর্কে আমি অবগত নই। হঠাৎ সংবাদ আসে বাহিরে গন্ডগোল হচ্ছে। আমি অফিসের স্টাফদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মানববন্ধন করতে আসা লোকদের স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিহত করেছে। পরে ইউএনও এবং ওসিকে অবগত করলে তাঁরা এসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেন।’

