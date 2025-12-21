হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বিস্ফোরক মামলায় সাবেক এমপি সারোয়ার কারাগারে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

শাহ্ শহীদ সারোয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ-২ আসনের সাবেক এমপি শাহ্ শহীদ সারোয়ারের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণ করেছেন আদালত। আজ রোববার ময়মনসিংহ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতের বিচারক মো. সিফাতউল্লাহ এ আদেশ দেন।

এর আগে শাহ্ শহীদ সারোয়ার আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে আগাম জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত পুলিশের উপস্থাপনে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামি পক্ষের আইনজীবী কামরুল হাসান সুজন জানান, শাহ্ শহীদ সারোয়ারের বিরুদ্ধে গত আগস্টে নালিতাবাড়ী উপজেলায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের মামলায় আগাম জামিন নিতে আদালতে হাজির হন। শুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, শাহ্ শহীদ সারোয়ার ময়মনসিংহ-২ আসনে ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মরহুম এম শামছুল হককে পরাজিত করে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন।

পরবর্তী সময় ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনেও বিএনপির প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন। সবশেষ ২০২৪ সালে সংসদ নির্বাচনে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে বিএনপি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

