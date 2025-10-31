হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

রাতে পুলিশের অভিযানের পর সকালে মিলল আসামির লাশ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আবু সাদাদ সায়েম (৫০) নামের এক আসামির লাশ ধানখেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া গ্রামে লাশটি পাওয়া যায়। জমিসংক্রান্ত বিরোধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মারামারির ঘটনায় করা মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সায়েমকে ধরতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ।

মৃত সায়েম ওই এলাকার মোসলেম উদ্দিন বিল্লালের ছেলে।

এলাকাবাসী জানান, মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই মোজাম্মেল হোসেনের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সম্প্রতি এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোজাম্মেল থানায় মামলা করেন। গতকাল রাতে হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মানিকের নেতৃত্বে মোসলেম উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোসলেম উদ্দিনের ছেলে সায়েম ঘর থেকে বের না হলে পুলিশ গ্রিলের তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এ সময় সায়েম পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজ ভোরে বাড়ির পেছনে ধানখেতে ছেলেকে পড়ে থাকতে দেখতে পান তাঁর বাবা। স্বজনেরা তাঁকে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মোসলেম উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ছোট ভাই মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে আমার জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। এর ফলে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে থানায় তারা মামলা করে।’

মৃতের ভাই জসিম উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, ‘এসআই মানিকের সহযোগিতায় বাদীপক্ষের লোকজন পরিকল্পিতভাবে আমার ভাইকে হত্যা করে ধানখেতে ফেলে রেখে যায়। অথচ মামলায় আমাদের গ্রেপ্তার করবে না বলে আমার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নেয় এসআই মানিক। আমার প্রশ্ন, পুলিশ কীভাবে গ্রিলের তালা ভেঙে গভীর রাতে ঘরে আসতে পারে? আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।’

এদিকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মানিক মিয়া বলেন, ‘আমি আসামি ধরতে যাই, কিন্তু না পেয়ে ফিরে আসি।’ আসামির বাড়িতে কোনো বাদী নিয়ে যাননি বলেও তিনি সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন। এসআই মানিক আরও বলেন, ‘আমার নামে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, আমাকে তিনি কোনো দিন দেখেনই নাই। তাঁর সঙ্গে কোনো দিন কথা হয় নাই। একটা মানুষ যদি এভাবে মিথ্যা কথা বলে, আমার এখন কী করার আছে।’

এ বিষয়ে হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনার তদন্ত চলমান রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

