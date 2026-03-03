হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ভোররাতে ঘুম, ১২ ঘণ্টা পর দরজা ভেঙে কলেজছাত্রকে ডেকে তুলল ফায়ার সার্ভিস

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

মেসের কক্ষের দরজা ভাঙা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহে ভোররাতে ঘুমানোর পর না ওঠায় ১২ ঘণ্টা পর দরজা ভেঙে এক কলেজছাত্রকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার বেলা ৪টার দিকে নগরীর সানকিপাড়ার একটি ছাত্র মেসের দরজা ভেঙে ওই তরুণের ঘুম ভাঙায় ফায়ার সার্ভিস।

ওই তরুণ নগরীর বেসরকারি একটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ছাত্র মেসটিতে থেকে লেখাপড়া করেন তিনি। আজ দুপুর ১২টার দিকে আইএনবি ২৪ ফেসবুক পেজ থেকে তাকে ঘুম থেকে তোলার ঘটনা ভিডিওটি পোস্ট করা হয়। এর পর থেকে ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ছাত্র মেসে শিক্ষার্থীরা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে সহপাঠীকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তার কোনো সাড়া মেলেনি। এ অবস্থায় স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে বাসার দরজার সামনে ও নিচে ভিড় জমায়। স্থানীয়রাও অনেক ডাকাডাকি করে। কিন্তু কিছুতেই তার সাড়া মিলছিল না। পরে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশও ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকাডাকি করে। তবে কোনো সাড়া না মেলায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওই ঘুমন্ত ছাত্রকে ডেকে তোলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন বলেন, নগরীর সানকিপাড়ার ছাত্র মেসে একটি ছেলে ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সহপাঠীরা না ঘুমিয়ে বাইরে চলে যায়। এমন সময় ওই ছাত্র কক্ষের ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে সকালে তার সহপাঠীরা এসে অনেক ডাকাডাকি করে। তবে, তার সাড়া মেলেনি। বিষয়টি আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষজন ভিড় জমাতে থাকে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে দরজা ভেঙে ১২ ঘণ্টা পর বিকেল ৪টার দিকে ওই ছাত্রকে দরজা ভেঙে ঘুম থেকে ডেকে তোলে।

কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘ওই ছেলেটি সারা রাত না ঘুমিয়ে ভোররাতে ঘুমায়। যে কারণে অনেক ডাকাডাকি করলেও সে টের পায়নি। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয়। ছেলেটি এখন সুস্থ আছে।’

