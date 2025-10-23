হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালক খুন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ নগরীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মাসুদ মিয়া (৩৮) নামের এক অটোরিকশাচালক খুন হয়েছেন। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে নগরীর ভাটি বাড়েরা এলাকার বাইপাস রোড থেকে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত অটোচালক জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজান এলাকার খোরশেদ আলীর ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল বিকেল ৪টার দিকে ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন মাসুদ। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ময়মনসিংহ নগরীর ভাটি বাড়েরা এলাকার বাইপাস রোডে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরা গতকাল দিবাগত রাত ২টার দিকে ঘটনাস্থল ও মমেক হাসপাতালের মর্গ থেকে আলামত সংগ্রহ করেছেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মাসুদ মিয়াকে বাড়েরা এলাকার বাইপাস সড়ক থেকে নটরডেম কলেজ সড়কের পাশের নির্জন স্থানে নিয়ে কুপিয়ে ফেলে রেখে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় মাসুদ দৌড়ে বাইপাস সড়কে এসে পড়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

