মুন্সিগঞ্জে ৮টি ককটেল জব্দ, আটক ২

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আটক হওয়া দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জে রাতে সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ৮টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) ভোররাতে সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের নলবুনিয়াকান্দি মাদ্রাসার পাশের এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নলবুনিয়াকান্দি গ্রামের ইব্রাহিম খানের ছেলে মো. মামুন খান (৪০) এবং একই গ্রামের তাজু মোল্লার ছেলে মো. বাবু মোল্যা (৩৪)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার কারণে এলাকাবাসীর নজরে আসেন মামুন ও বাবু। তাঁদের হাতে থাকা দুটি প্লাস্টিকের বালতি পরীক্ষা করে এর ভেতরে ককটেলসদৃশ বস্তু দেখতে পান তাঁরা। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ককটেল জব্দ করে এবং দুজনকে থানায় নিয়ে যায়।

মুন্সিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ৮টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং আটক দুজন বর্তমানে থানাহাজতে রয়েছেন।

