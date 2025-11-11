মুন্সিগঞ্জে অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানায় যৌথ অভিযান, সরঞ্জাম উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে সুমল লাল নামের এক ব্যক্তির গুদামে অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সদর উপজেলার পূর্ব শীলমন্দি এলাকায় মুন্সিগঞ্জ সদর আর্মি ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর টহল দল এবং পুলিশের একটি টহল দলের সমন্বয়ে পরিচালিত এ যৌথ অভিযানে বিভিন্ন রকম অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
অভিযানে অবৈধ দেশীয় অস্ত্র তৈরির ৩টি সিসা কার্তুজ, ৫টি লোহার বাঁট, ৭টি লোহার ব্যারেল, ৭টি রিকয়েল স্প্রিং, ১টি ওয়েল্ডিং মেশিন, ১টি ড্রিল মেশিন, ৬টি লোহার বোল্ট ও লোহার তৈরি লেদ মেশিনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় বিশেষ করে চরসংলগ্ন অঞ্চলগুলোয় স্থানীয় আধিপত্যকে কেন্দ্র করে প্রায়ই অবৈধ অস্ত্র ও ককটেল জাতীয় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদ্ধার হওয়া এই কারখানা থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নাশকতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে সংঘটিত সংঘর্ষে ব্যবহৃত অস্ত্রের সরবরাহও এই কারখানা থেকে করা হয়েছিল। উদ্ধার করা সরঞ্জামাদি পরবর্তী আইনিপ্রক্রিয়ার জন্য সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, ‘সদর দপ্তর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের অধীনে মুন্সিগঞ্জ সদর আর্মি ক্যাম্প কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে একটি গোডাউন (গুদাম) ঘর থেকে অবৈধ দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। যৌথ বাহিনীর অভিযান শেষে ওই সরঞ্জামাদি আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যেহেতু এগুলোর মালিকানা বা কার জন্য ব্যবহার হচ্ছিল, তা আমাদের জানা নেই, তাই বিষয়টি তদন্তাধীন। তদন্তের পর যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপাতত সরঞ্জামাদি আদালতে জমা দিয়েছি।’