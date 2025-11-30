মুন্সিগঞ্জে থানা থেকে লুট হওয়া শটগানসহ যুবক আটক

মুন্সিগঞ্জে থানা থেকে লুট হওয়া একটি শটগানসহ এক যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। পরে অন্য একটি বাড়ি থেকে একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। অস্ত্রসহ আটক হওয়া ব্যক্তির নাম কে এম সোহেল রানা (৪৬)। গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
সেনাবাহিনী জানায়, অভিযানে প্রথমে চরডুমুরিয়ার আনন্দপুর এলাকা থেকে শটগানসহ সোহেল রানাকে আটক করা হয়। পরে মোল্লাকান্দির আশুরান এলাকায় রতন দেওয়ানের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে রতন দেওয়ান পলাতক রয়েছেন।
উদ্ধার হওয়া শটগানটি গত বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সদর থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র বলে শনাক্ত করেছে সেনাবাহিনী।
মুন্সিগঞ্জ সদর আর্মি ক্যাম্প কমান্ডারের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ নভেম্বর মোল্লাকান্দি এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতায় গুলিতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন। এর পর থেকে এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। এর ধারাবাহিকতায় এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।
উদ্ধার করা অস্ত্র, কার্তুজ এবং আটক সোহেল রানাকে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মুন্সিগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি এম সাইফুল আলম বলেন, ‘সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে লুট হওয়া শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধারসহ একজনকে আটক করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে এবং তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে আমরা কাজ করছি।’