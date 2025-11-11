হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জ সদরের মোল্লাকান্দিতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত রায়হান খান (২২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত রায়হান খান চরডুমুরিয়ার রুস্তম খানের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরও বলেন, গতকাল একজন নিহতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। ওই ঘটনায় সাকিল ঢালী ও জিহাদ হোসেন নামের দুজনকে আটক করা হয়েছে।

গত সোমবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৫) নামের বিএনপির এক কর্মী নিহত হন। ওই ঘটনায় রায়হান খান (২২) ও ইমরান মীর (২৪) নামের আরও দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আজ রায়হান খানের মৃত্যু হলো।

ইউনিয়নটির বিবদমান দুটি পক্ষের একটির নেতৃত্বে আছেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদ রায়হান এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতিক মল্লিক। অপর পক্ষের নেতৃত্বে আছেন সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজির আহমেদ এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন মোল্লা। গত সপ্তাহে দুপক্ষের বিরোধে ওয়াহিদ-আতিক মোল্লাদের সমর্থক তুহিন দেওয়ান (২২) নামের এক তরুণকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষের লোকজন।

