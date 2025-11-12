মুন্সিগঞ্জে আরিফ মীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২০৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।
মামলায় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতিক মল্লিককে প্রধান আসামি করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদ রায়হানকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে। এজাহারে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৫৬ জনের এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, ‘মোল্লাকান্দিতে অপরাধী কেউ ছাড় পাবে না। চরাঞ্চলে অপরাধ দমনে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ভৌগোলিক কারণে চরাঞ্চলে অপরাধীদের ধরতে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে। চর, মাঠ ও নদীর কারণে তারা দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। তবে এবার আমরা ব্লক করে অভিযান চালাব। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
চরাঞ্চলের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেন, ‘মোল্লাকান্দি এলাকায় আতিক মল্লিক ও ওয়াহিদ মোল্লা একটি পক্ষের এবং আরেকপক্ষে আওলাদ মোল্লা, উজির আলী ও জাহাঙ্গীর নেতৃত্ব দেন। আগে এলাকা ছিল আওলাদ মোল্লার প্রভাবাধীন, বর্তমানে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হয়েছে। আর দ্বন্দ্বের মূল কারণ এটিই। এখন দেখবেন কীভাবে একের পর এক সবাই জালের মধ্যে আসবে। আমরা দেখাব কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়।’
প্রসঙ্গত, গত সোমবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি-সমর্থিত দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৫) নামের বিএনপি কর্মীর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় রায়হান খান (২২) ও ইমরান মীর (২৪) নামে আরও দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়।