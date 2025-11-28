মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির ২ কর্মী আহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামের বায়তুল আমান জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত মমিনুল ইসলাম ফাহিম (২০) ও আব্দুর রহিমকে (৪৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপুর সমর্থক।
এ হামলার ঘটনার জন্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থকদের দায়ী করা হয়েছে।
বিএনপি নেতা সপুর সমর্থকেরা জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামে একটি জানাজায় অংশ নিতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বায়তুল আমান জামে মসজিদে যান বিএনপির নেতা সরফত আলী সপু। মসজিদের সামনে যেতেই শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল লোক মোটরসাইকেলযোগে সেখানে পৌঁছে অতর্কিত হামলা করলে দুজন আহত হন।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মনিরা আক্তার জানান, মারামারিতে আহত অবস্থায় দুজনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁদের মাথায় আঘাত রয়েছে। তবে ক্ষত না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুসারী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান বলেন, ‘সন্ধ্যায় সপু ভাইয়ের গাড়ির সঙ্গে যুবদলের তরিকুলের মোটরসাইকেল আটকে যাওয়া নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়েছে। একপর্যায়ে তরিকুলকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, এমন খবর শুনেছি। তবে তরিকুল বহিষ্কৃত এবং তিনি আমাদের সমর্থক নন। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করি।’
শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’