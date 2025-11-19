মুন্সিগঞ্জে দুটি বেকারিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে কেক, বিস্কুট ও পাউরুটি প্রস্তুতের সময় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও এমআরপি উল্লেখ না করা এবং নোংরা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের অপরাধে দুটি বেকারিকে মোট ২৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) বেলা ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত রশুনিয়া ইউনিয়নের সিরাজদিখান বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানের সময় তুলি বেকারিতে উৎপাদিত কেক, বিস্কুট ও পাউরুটিতে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও এমআরপি উল্লেখ না থাকায় বেকারিটির ম্যানেজার মোহাম্মদ হাসানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া আল মদিনা বেকারিতে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাউরুটি, কেক, বাটার বনসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য প্রস্তুত করতে দেখায় ভোক্তার স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় বেকারিটির মালিক মোহাম্মদ রুবেলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বেকারির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. শাহ আলম এবং সিরাজদিখান থানা-পুলিশের একটি দল।