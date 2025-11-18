হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগ-যুবলীগের মিছিল, এসআই ক্লোজড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিলটি হয়। এই ঘটনায় সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। তাঁকে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল ৯টার দিকে ইমামগঞ্জ বাজারে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিটুর নেতৃত্বে অর্ধশত নেতা-কর্মী মিছিল বের করেন। প্রায় ২০ মিনিট মিছিল শেষে নেতা-কর্মীরা সেখান থেকে সরে পড়েন। মিছিলটি ইমামগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় সেখানে টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখা গেছে।

সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, মিছিল চলাকালে পুলিশের একটি টহল গাড়ি যাচ্ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিছিলের লোকজন পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত

ঘুষের টাকা গুনছেন ভূমি অফিসের কর্মচারী, ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জে কিশোর গুলিবিদ্ধ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গণপরিবহনের সংকট, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

গজারিয়ায় ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানকে কুপিয়ে হত্যা

গজারিয়ায় থেমে থাকা ট্রাকে দুর্বৃত্তদের আগুন

মুন্সিগঞ্জে আরিফ মীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২০৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মুন্সিগঞ্জে অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানায় যৌথ অভিযান, সরঞ্জাম উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু

টঙ্গিবাড়ী থানা পরিদর্শন করলেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা