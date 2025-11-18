মুন্সিগঞ্জে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগ-যুবলীগের মিছিল, এসআই ক্লোজড

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিলটি হয়। এই ঘটনায় সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। তাঁকে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল ৯টার দিকে ইমামগঞ্জ বাজারে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিটুর নেতৃত্বে অর্ধশত নেতা-কর্মী মিছিল বের করেন। প্রায় ২০ মিনিট মিছিল শেষে নেতা-কর্মীরা সেখান থেকে সরে পড়েন। মিছিলটি ইমামগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় সেখানে টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখা গেছে।
সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, মিছিল চলাকালে পুলিশের একটি টহল গাড়ি যাচ্ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিছিলের লোকজন পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।