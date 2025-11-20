হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে নির্যাতনে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ, সৎ মাসহ আটক ৩

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সিগঞ্জ শিশু জুবায়ের। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সৎ মায়ের নির্যাতনে জুবায়ের নামে ১০ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সৎ মা রূপা বেগমসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা থানা হেফাজতে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জুবায়েরের স্বজনেরা জানান, স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে একসময় জুবায়েরের মা আত্মহত্যা করেন। পরে জুবায়েরের বাবার সঙ্গে রূপা বেগমের বিয়ে হয়। সৎ মা রূপা বেগমের কাছে ছেলেকে লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে আরিফ সৌদি আরবে চলে যান। আত্মীয়স্বজন জুবায়েরকে দেখতে ওই বাড়িতে গেলে সৎ মা রূপা বেগম দেখা করতে দিতেন না। প্রায়ই অত্যাচার-নির্যাতন করতেন বলে স্বজনদের অভিযোগ।

এর মধ্যে গত মঙ্গলবার জুবায়ের পাশের বাড়ির গাছ থেকে জাম্বুরা পাড়তে গেলে তাকে কয়েকজন ছেলে মারধর করে। পরে বাড়িতে গেলে সৎ মা রূপাও জুবায়েরকে মারধর করেন। এতে জুবায়ের অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি দেখে চিকিৎসক জুবায়েরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জুবায়ের মারা যায়।

শ্রীনগর থানার ওসি নাজমুল হুদা খান জানান, শারীরিক নির্যাতনের ফলে জুবায়ের নামে একটি শিশু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে, এমন খবর পেয়ে ওই গ্রামে গিয়ে শিশুটির সৎ মা রূপাসহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

