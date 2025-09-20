গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনীর কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৮ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ তাদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করে।
গতকাল রাত ১০টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৪৭ নম্বর পিলারের কাছে ১৪ জন পুরুষ ও চার নারীসহ মোট ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাবিদ হোসেন এবং কাজীপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গান্দিনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনীল কুমারসহ বিএসএফ সদস্যরা।
হস্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলেন: রাজশাহীর আব্দুল কুদ্দুস (২৬), মৌলভীবাজারের লিটন দেব (৩৪) ও মিলন কুমার বিশ্বাস (২৫), মিরপুরের স্বাধীন রাজবংশী (৫০), কুষ্টিয়ার নাসিমা শেখ (৪১), যশোরের আহমেদ আলী (৩৭), চট্টগ্রামের শুভ মজুমদার (২৫), পটুয়াখালীর মেহেদী (২৫), মাদারীপুরের খোকন ব্যাপারী (৪১) ও মহিউদ্দিন ফকির (২৭), নড়াইলের ফরিদ শেখ (২৭), চুয়াডাঙ্গার নূর জাহান (৩২), ঝিনাইদহের জিসান মণ্ডল (১৯) ও সাইদুল ইসলাম (২৮), সাতক্ষীরার মাজিদা ঢালী (৩৭), মিঠুন ঘোষ (৩২) ও শামিম হোসেন (২৮) এবং খালিদা সরদার (৪৩)।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, গতকাল রাতেই বিজিবি ১৮ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হবে।