লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

বাসে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে যমুনা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের করইতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটিতে আগুন লেগেছে। বাসটি ডিজেলচালিত ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, ফেনী থেকে ছেড়ে আসা যমুনা পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৩১৩৬) একটি লোকাল বাস যাত্রী নিয়ে রামগতির উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে কমলনগরের করইতলা বাজারসংলগ্ন গুদাম সড়ক এলাকায় পৌঁছালে সেটিতে আগুন ধরে যায়। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী জানান, গাড়িতে হঠাৎ একটি শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায়। দ্রুত গাড়িতে থাকা যাত্রীরা বের হতে সক্ষম হয়।  

কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, বাসের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে আগুন ধরে যায়। বাসের কোনো যাত্রী আহত হয়নি। বাসটির ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়।

