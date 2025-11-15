হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

আবুল কালাম জহির। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আবুল কালাম জহির ওই ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকার মুনছুর আহমেদের ছেলে।

এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম নোমান বলেন, নিহত জহিরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।

তিনি বলেন, মাদক কারবার ও অন্তঃকোন্দলের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

