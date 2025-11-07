লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে চলছে সপ্তাহব্যাপী অভিযান, বাধার অভিযোগে মামলা

লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে অভিযান শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে রামগতির চর আফজাল ও চর বাদাম এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে এই অভিযান। গত দুই দিনে পাঁচটি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সপ্তাহব্যাপী এই অভিযান চলবে।
জানা গেছে, শুধু রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় ৫২টি ইটভাটার মধ্যে ৪৯টিসহ জেলায় শতাধিক অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। এসব ইটভাটা বন্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।
এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে রামগতির চৌধুরী বাজারে ইটভাটা অভিযানে যাওয়ার সময় প্রশাসনকে অবরুদ্ধ, সড়কে গাছের গুঁড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ওপর হামলার চেষ্টার ঘটনায় ৬০০ জন অজ্ঞাত আসামির বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী বায়োকেমিস্ট মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে রামগতি থানায় এই মামলা করেন। তবে দুপুর পর্যন্ত জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। অপরাধীদের ছাড় দেওয়া হবে না।
লক্ষ্মীপুরের পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রামগতি ও কমলনগরে ৫২টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯টি অবৈধ। জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। টানা সাত দিন অভিযান চলবে। অবৈধ ভাটা ভেঙে দেওয়ার পরেও যাতে চালু করতে না পারে, সে জন্য অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি জেলায় প্রায় শতাধিক ইটভাটার কোনো কাগজপত্র নেই; যা সবই অবৈধ।
জানা গেছে, আজ বিকেলে রামগতির চর আফজাল এলাকায় ওয়াহাব ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে অন্য ভাটায় যাওয়ার সময় চৌধুরী বাজার এলাকায় সড়কে গাছের গুঁড়ি, টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে অভিযানে থাকা কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে কয়েক শ উচ্ছৃঙ্খল জনতা। প্রশাসনের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে শ্রমিক ও এলাকাবাসী। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের পর ঘণ্টাখানেক অবরুদ্ধ থাকার পর নিরাপদে উপজেলা কার্যালয়ে পৌঁছান কর্মকর্তারা।