হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের ৬টি দোকান পুড়ে ছাই

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে ছয়টি দোকান পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে বাজারের আজাদের সিএনজি গ্যারেজ থেকে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন দ্রুত আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানমালিকেরা।

এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রঞ্জিত কুমার সাহা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। এতে ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর: উপজেলা প্রকৌশলী নিজেই ‘ঠিকাদার’

যুবদলের দুই নেতার নিয়ন্ত্রণে মেঘনায় চলছে মাছের পোনা ধ্বংসযজ্ঞ

রোগী সেজে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চুরি, সাত নারী গ্রেপ্তার

অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর মাথার চুল কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষক

লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে চলছে সপ্তাহব্যাপী অভিযান, বাধার অভিযোগে মামলা

লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে অভিযান শুরু, অবরুদ্ধ কর্মকর্তারা

লিবিয়াপ্রবাসী শ্রমিককে অপহরণ করে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়, মূল হোতা গ্রেপ্তার

ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিচারের রায় আগামী সপ্তাহে: মাহফুজ আলম

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অটোরিকশায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা