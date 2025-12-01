লক্ষ্মীপুরে ওয়ার্কশপে অস্ত্র তৈরির কারখানা, পিস্তল ও সরঞ্জাম উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন।
লক্ষ্মীপুর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাদাত হোসেন টিটু এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে বেগমগঞ্জের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা নুরউদ্দিন জিতু একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ দেন। আর ওই ওয়ার্কশপের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় এলজিসহ নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা হতো।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আজ দুপুরে ওয়ার্কশপে অভিযান চালায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে দোকান থেকে পালিয়ে যান নুরউদ্দিন। পরে পুলিশ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ওসি মো. শাহাদাত হোসেন টিটু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নুরউদ্দিন ওয়ার্কশপের আড়ালে অস্ত্র বানিয়ে বিক্রি করতেন। ওয়ার্কশপে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। পাশাপাশি অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।