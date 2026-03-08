হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

১৯ ঘণ্টা পর গড়াই নদে এক শিশুর লাশ উদ্ধার, আরেকজন এখনো নিখোঁজ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

গড়াই নদের তীরে ভিড় করছেন এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবা (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ রোববার সকাল ৯টায় উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। একই ঘটনায় সুরাইয়া (৮) নামে নিখোঁজ আরেক শিশুর সন্ধানে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

মৃত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু গড়াই নদে গোসলে নেমে সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের কবলে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া নিখোঁজ হয়। তাইবা ও সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী বলেন, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় বিএনপি নেতার অফিস লক্ষ্য করে গুলি-ককটেল বিস্ফোরণ, চা বিক্রেতা গুলিবিদ্ধ

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে চার সন্তান নিয়ে রাস্তায় ইবি শিক্ষিকার স্বামী

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যা

ইবির শিক্ষিকা হত্যা: ৪ জনকে অভিযুক্ত করে থানায় অভিযোগ, থামছে না স্বজনদের আহাজারি

ইবির নিহত শিক্ষিকার বুকে, পিঠে ও পেটে একাধিক জখম

নিহত ইবি শিক্ষিকার দাফন আজ, হত্যার বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

ইবি শিক্ষিকাকে খুন: নেপথ্যে কি কর্মচারীর ব্যক্তিগত আক্রোশ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, আত্মহত্যার চেষ্টা কর্মচারীর

কুষ্টিয়ায় ডিসির প্রত্যাহার আদেশ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা