১৯ ঘণ্টা পর গড়াই নদে এক শিশুর লাশ উদ্ধার, আরেকজন এখনো নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবা (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ রোববার সকাল ৯টায় উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। একই ঘটনায় সুরাইয়া (৮) নামে নিখোঁজ আরেক শিশুর সন্ধানে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।
মৃত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু গড়াই নদে গোসলে নেমে সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের কবলে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া নিখোঁজ হয়। তাইবা ও সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।
খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী বলেন, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে।