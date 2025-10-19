হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

জবি ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার: ইবিতে নেতা-কর্মীদের মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

ইবি প্রতিনিধি 

আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুরান ঢাকায় একটি বাসার সিঁড়ি থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ রহমানের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড দাবি করে এর প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন।

আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতের দাবি জানান।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ইবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্যসচিব মাসুদ রুমি মিথুন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব, আবু দাউদ, আনারুল ইসলাম, সদস্য সাব্বির হোসেন, রাফিজ আহমেদ, নুর উদ্দিন, স্বাক্ষর, উল্লাস, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমি মিথুন বলেন, ‘আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জুবায়েদকে কে বা কারা যেন হত্যা করেছে। যারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তাদের শিগগির গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাজিদ আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে। এখনো তার খুনিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমরা এই সরকারকে আর সময় দেব না। আমরা বলতে চাই, এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফাঁসি নিশ্চিত করতে হবে।’

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

ইবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ বলেন, ‘একের পর এক ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাম্য ও সাজিদ আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে। আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা জুবায়েদকে হত্যা করা হয়েছে। অবিলম্বে ইন্টেরিমকে জুবায়েদের খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থ প্রশাসন ও কুষ্টিয়ার প্রশাসন সাজিদের খুনিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।’

এর আগে আজ সন্ধ্যায় পুরান ঢাকার আরমানিটোলার পানির পাম্প গলিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জুবায়েদ রহমানের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি প্রাইভেট পড়ানোর জন্য একটি বাসায় যান। ওই বাসার সিঁড়িতে তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। জুবায়েদ জবির কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।

সম্পর্কিত

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

কুষ্টিয়ায় নিজ বাড়ির বারান্দায় ভ্যানচালক খুন, পূর্বশত্রুতার অভিযোগ

কুমারখালীতে বালুঘাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হামলা, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ইবি অচল করার হুঁশিয়ারি শিবিরের

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

১৩৫তম তিরোধান দিবস: পদচারণে মুখর ছেঁউড়িয়া আজ বসছে সাধুর হাট

মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের ব্লকেড

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

ইবিতে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের পুকুরে ভাসছিল নারীর লাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা