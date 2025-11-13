কুড়িগ্রামে জনজীবন স্বাভাবিক, নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে আটক ৩৩

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচির কারণে কুড়িগ্রামে জনজীবনে কোনো ধরনের প্রভাব পড়েনি। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে বিভিন্ন রুটে মালবাহী ও গণপরিবহন চলাচল করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দপ্তরে দিনের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে দুই দিনে কুড়িগ্রামে আওয়ামী লীগের ৩৩ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
জেলা শহরসহ উপজেলা শহরে সরকারি, বেসরকারি ও শ্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান চলছে। এ ছাড়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠা, বাজার ও দোকানপাটে বেচাকেনা ও লেনদেন স্বাভাবিক রয়েছে। আজ বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
জেলা মোটর মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রায়হান কবির বলেন, জেলার সব রুটে পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। পরিবহন সেক্টরসহ কোনো পর্যায়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি।
জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উলিপুর সার্কেল) মো. আশরাফুল আলম বলেন, তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে কুড়িগ্রাম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় ২০ জনসহ গত দুই দিনে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই অভিযান নিয়মিত চলমান থাকবে।