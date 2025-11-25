প্রাথমিকে মিড ডে মিল: শুরুতেই গলদ, সুফল নিয়ে শঙ্কা

কুড়িগ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল কর্মসূচির শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে এসব অনিয়মের সত্যতা পাওয়া গেছে। এ নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁরা সরকারি বিধি অনুযায়ী শিশুদের জন্য মানসম্মত খাবার সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন।
জানা গেছে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সপ্তাহে পাঁচ দিন মিড ডে মিল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কুড়িগ্রামে কর্মসূচি চালুর এক সপ্তাহ না পেরোতেই নিম্নমানের খাবার, রুটিন অনুযায়ী খাবার না পাওয়া, এমনকি কিছু ক্লাস্টারে খাবার সরবরাহ না করার অভিযোগ উঠেছে। এতে করে কর্মসূচির সুফল নিয়ে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।
উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী, রৌমারী উপজেলার ১১৪টি প্রাইমারি স্কুলে ১৮ হাজার ৯৯৮ জন শিক্ষার্থী সপ্তাহে পাঁচ দিন ‘পুষ্টিকর’ খাবার পাওয়ার কথা। নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী প্রতি রবি, বুধ ও বৃহস্পতিবার বনরুটি (১২০ গ্রাম) ও সেদ্ধ ডিম (৬০ গ্রাম), সোমবার বনরুটি ও ইউএইচটি দুধ (২০০ গ্রাম) এবং মঙ্গলবার ফর্টিফায়েড বিস্কুট (৭৫ গ্রাম) ও মৌসুমি ফল বা কলা (১০০ গ্রাম) দেওয়ার কথা। তবে অভিযোগ রয়েছে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিভাগকে সমন্বয়ের বাইরে রেখে খাবার সরবরাহ শুরু করেছে।
রৌমারী উপজেলার যাদুরচর নতুন গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাদুরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বাউশমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চর বারবান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে জানা গেছে, রুটিন অনুযায়ী খাবার সরবরাহ হয়নি। যে খাবার দেওয়া হয়েছে, তার মানও ছিল নিম্নমানের। রুটি ছিল শক্ত ও নিম্নমানের, আর কলা ছিল সম্পূর্ণ কাঁচা। সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষার্থীদের জন্য কাঁচা কলা সরবরাহ করা হয়।
জানতে চাইলে চর বারবান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুল হক বলেন, ‘আমার বিদ্যালয়ে ৯৪ জন শিক্ষার্থী। ১৮ তারিখ ৭০ জনের জন্য ডিম ও রুটি পেয়েছি। ১৯ তারিখ শুধু রুটি পেয়েছি, তারপর আজ পর্যন্ত আর কোনো খাবার সরবরাহ করা হয়নি।’
যাদুরচর নতুন গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা বেগম বলেন, ‘১৮ তারিখ রুটি ও কলা দিয়েছে; কিন্তু পরিমাণ ছিল কম। ১৯ তারিখ শুধু রুটি দিয়েছে। এরপর আর কোনো খাবার সরবরাহ করেনি। আজকে শুধু কলা দেওয়া হয়েছে, তাও পুরোপুরি কাঁচা। আগামী সাত দিনেও খাওয়ার উপযোগী হবে না। ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে ফোন করলে তিনি বলেন, প্রাক্কলন মূল্যের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম দর নিয়ে কাজ করায় সরবরাহে সমস্যা হয়েছে।’
নিম্নমানের খাবার সরবরাহের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রৌমারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন। তিনি বলেন, ‘আইসল্যান্ড ট্রেডিং নামের প্রতিষ্ঠান ১৮ নভেম্বর মৌখিকভাবে জানিয়ে সরবরাহ শুরু করে। আমরা এখনো কোনো কার্যাদেশ পাইনি। ২৫ নভেম্বর কয়েকটি স্কুলে কাঁচা কলা সরবরাহের অভিযোগ ওঠার পর তারা সরবরাহ স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে আবার সরবরাহ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন। মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ ঠিকাদারের দায়িত্ব। আবার অনিয়ম পাওয়া গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’
জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আইসল্যান্ড ট্রেডিংয়ের প্রতিনিধি রায়হান বলেন, ‘আমরা ময়মনসিংহসহ কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় খাবার সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছি। খুব অল্প সময়ে কার্যাদেশ পাওয়ায় খাবার সরবরাহে কিছুটা অব্যবস্থাপনা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে সবকিছু নিয়মমতো শুরু হবে। আমরা সবার সহযোগিতা চাচ্ছি।’
এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার স্বপন কুমার রায় চৌধুরী বলেন, ‘রৌমারী ও রাজিবপুরে খাবার সরবরাহে অনিয়মের ঘটনা আমার নজরে এসেছে। ঠিকাদার আমাদের কোনো চুক্তিপত্র দেয়নি, কোনো সমন্বয়ও করেনি। নিজেদের মতো করে কাজ করছে। নিম্নমানের খাবার সরবরাহের বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
প্রসঙ্গত, দেশের ৬২ জেলার ১৫০টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার মিড ডে মিল কর্মসূচি চালু করছে। কুড়িগ্রামের উলিপুর ও ফুলবাড়ী ছাড়া বাকি সাত উপজেলার প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার শিক্ষার্থী এ কর্মসূচির আওতায় খাবার পাবে।