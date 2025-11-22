হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

নরসিংদীতে ভূমিকম্পে নিহত বাবা-ছেলের পাকুন্দিয়ার বাড়িতে কান্নার রোল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

নিহত ব্যক্তিদের বাড়িতে শোকার্ত স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীতে গতকাল শুক্রবার হওয়া ভূমিকম্পে নিহত বাবা-ছেলের গ্রামের বাড়িতে চলছে স্বজনদের আহাজারি। শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁদের জানাজা হয়। পরে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন।

জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় ঘর থেকে বের হতে গিয়ে পাশের নির্মাণাধীণ বাড়ির ছয়তলা থেকে ইট-সুরকি মাথায় পড়ে নিহত হন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অফিস সহকারী দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল (৩৮) ও তাঁর ছেলে ওমর আলী। আহত অবস্থায় এখনো হাসপাতালে রয়েছে দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে উষা (১৭) ও তবুফা (১৪)। তাঁদের বাড়ি পাকুন্দিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া গ্রামে।

মৃত্যুর সংবাদ বাড়িতে পৌঁছার পর আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁরা দেলোয়ারের বাড়িতে ভিড় করেন। পরে শনিবার ভোরে বাবা-ছেলের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা। স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ ভারী হয়ে ওঠে।

দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ওমর আলী নরসিংদীর স্থানীয় মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র। উষা ও তবুফা নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উষা এবার এসএসসি পাস করেছে। তবুফা নবম শ্রেণিতে পড়ে। ঘটনার সময় উজ্জ্বলের স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উজ্জ্বল ১০ বছর ধরে নরসিংদীতে চাকরি করছিলেন। স্ত্রী-সন্তান থাকত গ্রামের বাড়িতে। বছর চারেক আগে তাঁদের নরসিংদীতে নিয়ে যান। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ভালোই ছিলেন দেলোয়ার।

চাচাতো ভাই এনামুল হক বলেন, দেলোয়ার তাঁর তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাশের নির্মাণাধীন ছয়তলা থেকে ইট-সুরকি মাথায় পড়ে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে বাবা ও ছেলে ওমরকে দুপুরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছানোর পরই চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, ১০ বছরের ওমর আর বেঁচে নেই। দেলোয়ারকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত সাড়ে ৭টার দিকে মৃত্যু হয় তাঁরও। দেলোয়ারের দুই মেয়ে নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

