খুলনায় গুলিবিদ্ধ এনসিপি নেতা শঙ্কামুক্ত

খুলনায় গুলিবিদ্ধ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির প্রতিনিধি মো. মোতালেব শিকদার শঙ্কামুক্ত। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন গুলিটি তার বাম কানের চামড়া ভেদ করে বের হয়ে গেছে। মাথায় গুলির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আহত মোতালেব শঙ্কা মুক্ত।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা বেসরকারি গাজী মেডিকেলের সামনে তাঁকে গুলি করা হয়।
কেএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, আজ সোমবার সকালে আমরা তথ্য পেয়েছি এনসিপির একজন গাজী মেডিকেলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সত্যতা যাচাই কারার জন্য ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থল এবং সাক্ষী খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে এনসিপির ভিকটিমের প্রাইভেট কার পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় আশেপাশে কোথাও হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তখন লাজফার্মা থেকে আমরা একটি ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করি। রাত সাড়ে ১২ টার দিকে ভিকটিমসহ আরও দুইজন এখানে আসে এবং কোথায়ও অবস্থান করে। সেই তথ্য পর্যবেক্ষণ করে আমরা এখানে আসি। তখন মুক্তা হাউসের নীচ তলার একটি কক্ষ থেকে আমরা মাদকের বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করি। এখানে মেয়েদেরকে নিয়ে এসে ফূর্তি করা হতো বলে আমরা জানতে পারি।
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার তাজুল বলেন, গতকাল রোববার দিবাগত রাতে মোতালেব শিকদার এখানে এসেছিল এবং এখানে বিভিন্ন ধরণের অসমাজিক কার্যকালাপে লিপ্ত হন। তাদের নিজেদের মধ্যে কোন্দলের কারণে এই গুলির ঘটনা ঘটেছে, যেটা আমরা প্রাথমিক তদন্তে পেয়েছি। এর সঙ্গে আরও অনেকই জাড়িত আছে। মোতালেবকে জিজ্ঞাসা করলে আমরা বাকিদের নাম জানতে পারব। যারা জড়িত আছেন তাদের খুব শিগগিরই আইনের আওতায় আনতে পারব। গুলিটি তার কানের চামড়া ভেদ করে বের হয়ে গেছে। মোতালেব এখন শঙ্কামুক্ত।
জানতে চাইলে মজিদ স্বরণী রোডের মুক্তা হাউজের মালিকের স্ত্রী আশরাফুন্নাহার বলেন, স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে তন্বী নামে এক তরুণী একমাস (ডিসেম্বরের ১ তারিখ) আগে নীচের ফ্লোরটি ভাড়া নেয়। সে নিজেকে এনজিও কর্মী হিসেবে দাবি করে প্রায় সময় বাড়ির বাইরে থাকত। তার কক্ষে একাধিক পুরুষের আসা-যাওয়া ছিল। পরে অন্যদের মাধ্যমে তার অসমাজিক কার্যকালাপের বিষয়টি জানতে পেরে এক মাসে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ প্রদান করি। ঘটনার পর থেকে ওই তরুণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
এদিকে ছেলের ওপর গুলির ঘটনা জানতে পেরে হাসপাতালে ছুটে যান মোতালেবের মা রাবেয়া বেগম, স্ত্রী ফাহিমা আক্তার ও তিন বছরের কন্যা সন্তান। সেখানে তারা এ প্রতিবেদককে বলেন, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় তার সঙ্গে সর্বশেষ মোবাইলে কথা হয়। মোতালেব তাদেরকে জানায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাদের একজন কর্মী আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার সার্বিক খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছি।
এরপর ডাক বাংলো মোড়ে স্যান্ডেল কেনার জন্য যাব। এ কথা বলে মোতালেব ফোন কেটে দেয়। রাতে আর কোনো কথা হয়নি তার সঙ্গে। বেলা ১১ টার দিকে একজন ফোন করে জানায় মোতালেবকে গুলি করা হয়েছে। তারা আরও জানান, জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগ দেওয়ার কারণে প্রতিপক্ষ তাকে গুলি করে হত্যাচেষ্টা চালায়।
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপালে উপস্থিত এনসিপি খুলনা মহানগর সংগঠক আহম্মেদ হামীম রাহাত বলেন, সোনাডাঙ্গা এলাকায় মোতালেব সিকদারকে গুলি করা হয়েছে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, খুলনা সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। বিগত দিনে খুলনায় অহরহ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। আর এই সবগুলো সন্ত্রাসী গ্রুপই আওয়ামী নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট। নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী নেতাদের মদদেই সন্ত্রাসীরা খুলনাকে অশান্ত করার মিশনে নেমেছে। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।
এনসিপির খুলনা জেলা প্রধান সমন্বয়কারী মাফুজুল হাসান ফয়জুল্লাহ এ ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগকে সরাসরি দায়ি করে বলেন, মোতালেব হাসপাতালের সামনে গাড়ি থেকে নামার পর তাকে টেনে হিঁচড়ে একটি চায়ের দোকানে নিয়ে মারধর করার পর গুলি করা হয়। তবে তার এ বক্তব্যের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক হারুন অর রশিদ বলেন, গুলিটি তার বাম কানের চামড়া ভেদ করে বের হয়ে গেছে। খুলনা সিটি ইমেজিং সেন্টারে তার মাথার স্ক্যান করা হয়েছে। সেখানে মাতায় গুলির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আহত মোতালেব মিয়া এখন শঙ্কা মুক্ত।