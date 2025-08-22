হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় ফেরি-ট্রলারের সংঘর্ষ, এক কিশোর নিখোঁজ

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনায় ফেরির সঙ্গে যাত্রীবোঝাই ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কিশোর নিখোঁজ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলখানা এবং সেনের বাজার ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ কিশোর রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশ (১৭)।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে একটি ট্রলার যাত্রী বোঝাই করে জেলখানা ঘাট থেকে সেনের বাজারের দিকে যাচ্ছিল। নদীর মাঝপথে ফেরির সঙ্গে ট্রলারটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রলার থেকে দুজন নদীতে পড়ে যায়। তাদের একজনের সন্ধান পাওয়া গেলেও আকাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথমে স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযানে অংশ নিলে পরে খুলনা সদর, রূপসা নৌ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নৌ ডুবুরিরা অংশ নেন।

দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করে রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ বলেন, নৌকার একটি অংশ ফেরির নিচের দিকে ঢুকে যায়। তখন কিছু যাত্রী ফেরিতে উঠে পড়ে। এর মধ্যে আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া এলাকার কিশোর আকাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

