খুলনায় আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনা মহানগরীর দোলখোলা ইসলামপুর মোড়ে আবাসিক হোটেল থেকে তানভীর কবির তপু (৩০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে হোটেল বিলাসীর তৃতীয় তলার একটি কক্ষের মেঝে থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও হোটেলের কর্মীরা জানান, তানভীরসহ দুজন ৩১২ নম্বর কক্ষ ভাড়া নিয়ে অবস্থান করছিলেন। দুই দিন আগে অপর ব্যক্তি বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যান। আজ দুপুরে ওই কক্ষে খাবার দিতে গিয়ে দরজায় আঘাত করেন কর্মীরা। এ সময় ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে স্থানীয়দের ডাকা হয়। তারা দরজা ভেঙে কক্ষে ঢুকে মেঝেতে তানভীরের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তদন্ত না করে বলা যাচ্ছে না।’