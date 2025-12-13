খুলনায় ভাবিকে হত্যার অভিযোগে দেবর আটক

খুলনার পাইকগাছায় রাশিদা বেগম নামের এক নারীকে হত্যার পর লাশ গাছে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি উপজেলার কাশিমনগর গ্রামের এনামুল গাজীর স্ত্রী। এ ঘটনায় দেবর মফিজুল ইসলাম গাজী ওরফে মইদুলকে (৩৮) আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার সকালে খবর পেয়ে কপিলমুনি ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লিচুগাছ থেকে রাশিদার লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
পুলিশ জানায়, রাশিদার শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। গোপনাঙ্গে ক্ষত করা হয়েছে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।
স্থানীয়রা ধারণা করছেন, রাতের যেকোনো সময় রাশিদাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। পরে বাড়ির সামনের একটি লিচুগাছে ওড়না দিয়ে তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয়রা মফিজুল ইসলাম ওরফে মইদুলকে আটক করে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখে। পরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।
ঘটনার বিষয়ে নিহতের মেয়ে তাসমিরা খাতুন জানান, গভীর রাতে তাঁর মাকে তাঁরই চাচা মহিদুল জমির মিউটেশন করার কথা বলে ঘরের বাইরে ডেকে নেয়।
এ ব্যাপারে পুলিশ পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রাশিদাকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে বিষয়টি বিস্তারিত জানা যাবে। তবে সর্বশেষ এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।
পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া জানান, সুরতহাল রিপোর্টে নির্যাতনের আলামত পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা একজনকে আটক করে থানায় দিয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগের প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি সন্দেহজনক। এরপরও হত্যা নাকি আত্মহত্যা—তা মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে।