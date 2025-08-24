খুলনায় ৫টি সোনার বারসহ চোরাকারবারি গ্রেপ্তার

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার সাচিবুনিয়া মোড় থেকে পাঁচটি সোনার বারসহ রেজি (৪২) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লবণচরা থানা-পুলিশ গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ রোববার এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রেজির বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের মধু মোল্লা ডাঙ্গী গ্রামে।
লবণচরা থানার এসআই প্রদীপ বৈদ্য বলেন, লবণচরা থানা-পুলিশের একটি চৌকস দল গতকাল বিকেলে সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড মোড় একালায় চেকপোস্ট পরিচালনা করে। ওই দিন সন্ধ্যায় চেকপোস্ট থেকে আসামির হেফাজত হতে পাঁচটি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার ওজন ৬২৩.৩৮ গ্রাম, বাজারমূল্য আনুমানিক ৮৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সোনার বারের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।