বাগেরহাটে জাপানপ্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট

বাগেরহাট প্রতিনিধি

ঘরে তছনছ করে রাখা আসবাব। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দরঘোনা এলাকায় জাপানপ্রবাসী খন্দকার রবিউল ইসলামের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে রেখে ডাকাতেরা প্রায় ১৬ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা লুট করে নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জাপানপ্রবাসীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা খন্দকার আবু জাফর জানান, ঘটনার সময় তিনি, তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে ও পুত্রবধূ বাড়িতে ছিলেন। ভোরে বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতেই কয়েকজন ডাকাত তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে তাঁর হাত-পা ও মুখ বেঁধে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও জিম্মি করা হয়।

ডাকাতেরা বসতঘরের বিভিন্ন কক্ষ তছনছ করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নেয়। এতে আনুমানিক ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। ডাকাতেরা ছাদে উঠে গেট ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বড় ছেলে ব্যবসায়ী খন্দকার মাইনুল ইসলাম জানান, ডাকাতেরা তাঁর কক্ষও তছনছ করেছে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতররা তাঁদের হত্যার হুমকি দেয় এবং পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে আবারও এসে ডাকাতি ও হত্যার হুমকি দেয়।

খন্দকার আবু জাফরের স্ত্রী জাহানারা বেগম বলেন, ‘ডাকাতেরা অস্ত্র ঠেকিয়ে কম্বল দিয়ে তাঁর মুখ ঢেকে রাখে। ডাকাত দলে ছয়জন পুরুষ ও একজন নারী ছিল। তারা বারবার বলছিল, শারীরিক ক্ষতি করবে না, তবে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হত্যা করবে এবং পুলিশে জানালে আবারও আসবে।’

বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

এর আগে, ৯ ডিসেম্বর বাগেরহাট শহরের দশানী এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলোর বিপরীতে ডয়চে ভেলের প্রবাসী সাংবাদিক আরাফাতুল ইসলামের বাড়িতে দিনদুপুরে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে।

