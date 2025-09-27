খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক জখম

খুলনায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রিয়াজ (২৩) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানাধীন গাবতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
রিয়াজ সোনাডাঙ্গা থানাধীন খাঁ-বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ইকবাল হোসেনের ছেলে।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, বিকেলে রিয়াজ গোবরচাকা গাবতলা মোড়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় কয়েকজন যুবক তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার কর চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সম্ভাব্য স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।