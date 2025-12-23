খুলনায় এনসিপি নেতাকে গুলির ঘটনায় মামলা

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক মোতালেব শিকদারকে (৪০) গুলির ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে মোতালেবের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় মামলাটি করেন।
গতকাল সোমবার দুপুরে মোতালেব শিকদার গুলিবিদ্ধ হন। তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, গুলিটি তাঁর বাম কানের চামড়া ভেদ করে বের হয়ে গেছে। মাথায় গুলির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আহত মোতালেব শঙ্কামুক্ত।
মামলার বিষয়ে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, আজ দুপুরে মোতালেব শিকদারের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার বাদী হয়ে
ছয় থেকে সাতজন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে মামলা করেছেন। এ মামলায় আটক তানিয়া তন্বীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
জানতে চাইলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ওসি তৈয়মুর ইসলাম বলেন, গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানার আল আকসা মজিদ সরণির ১০৯ নম্বর রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলায় মোতালেব শিকদারকে গুলির ঘটনায় ডিবি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ঘটনার পর ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা তানিয়া তন্বীকে পরে মোবাইল ট্র্যাকিং ও বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে নগরীর টুটপাড়া এলাকা থেকে আটক করা হয়।
অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তন্বী:
এদিকে আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে নেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।