ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে, কোনো সন্দেহ নেই: শফিকুল আলম

মাগুরা প্রতিনিধি 

শফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। যাঁরা সন্দেহের বীজ বপন করছেন, তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।’

আজ শুক্রবার দুপুরে মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন এবং ছাত্রদল নেতা শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির কবর জিয়ারত শেষে শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, সরকার ইতিমধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্ষাকাল শেষে হয়তো মানুষের মাঝে আরও আমেজ তৈরি হবে। যখন আমেজ তৈরি হবে, তখন মানুষের মাঝে একটা আনন্দ তৈরি হবে। এ ছাড়া সামাজিকভাবে নির্বাচনের আমেজ আরও তৈরি হবে, যখন তফসিল ঘোষণা হবে। যাঁরা নির্বাচনে অংশ নেবেন, তাঁরা মানুষের কাছে যাবেন। মানুষ তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। তখন সত্যিকার অর্থে একটা নির্বাচনের আমেজ মানুষের মাঝে তৈরি হবে। তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচন কমিশন ফেব্রুয়ারি ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মানুষের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি সরকারের রয়েছে। বর্ষা শেষ হলে সারা দেশে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও উৎসাহ আরও বাড়বে।

শফিকুল আলম জানান, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান রাব্বি ও হক আল আমীন তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের খুনি বাহিনীর হাতে শহীদ হন। আল আমীনের কবরেও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রেস সচিব বলেন, ‘আমি ছুটি পেয়ে এসেছি, পর্যায়ক্রমে আরও আট শহীদের কবরে যাব। নতুন বাংলাদেশ গঠনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সব সময় বদ্ধপরিকর।’

