সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সুবাস থাকে যে সড়কে

সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের একটি সড়ক পার হলেই পাশ থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস যে কাউকে মুগ্ধ করবে। ফুলের ঘ্রাণ মুহূর্তে শরীর-মন চাঙা করে তুলবে।
ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়ক ঘেঁষে নানা জাতের গাছের সঙ্গে রয়েছে অনেক ছাতিমগাছ। এই গাছগুলো এখন সাদা ফুলে ভরপুর। দিনের বেলায় হয়তো অন্য গাছের ভিড়ে অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তবে সূর্য ডুবলে বদলে যায় দৃশ্যপট। সন্ধ্যা হলে শিশিরের সঙ্গে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। ভোর পর্যন্ত এই সুবাস মোহিত করে সবাইকে।
ঝিনাইদহ শহর ছাড়িয়ে দশমাইল বাজার পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার সড়কে মাঝে মাঝেই ছাতিমগাছ। তবে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ ও রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ এলাকায় এই গাছের সংখ্যা বেশি। সন্ধ্যার পর হালকা শীতের আবেশে এসব এলাকা পার হওয়ার সময় অন্যরকম অনুভূতি ছুঁয়ে যায় পথচারীদের।
সাগান্না গ্রামের কৃষক আফান মণ্ডল বলেন, ‘রাস্তার ধারে আমার ফসলি জমি রয়েছে। প্রতিদিন ভোরে খেত দেখতে আসি। ছাতিম ফুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করে। খুব ভালো লাগে।’
একই গ্রামের বাসিন্দা আরিফ বলেন, ‘আমের চারা বাজার থেকে বৈডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে প্রচুর ছাতিমগাছ। সব গাছে অনেক ফুল ফুটেছে। সন্ধ্যার পর থেকে এই এলাকার বাতাস ফুলের সুবাসে ভরে থাকে। বন্ধুরা মিলে রাতে এখানে হাঁটতে আসি।’
আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের সামনে রাস্তার ধারে টিনের বেড়া দিয়ে তৈরি আমেনাদের ঘর। ঘরের পাশেই সাত-আটটি ছাতিমগাছ। আমেনা খাতুন বলেন, ‘সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের ঘর, উঠান—সব ফুলের গন্ধে ভরে যায়।’
ঝিনাইদহ সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের জোহান ড্রিম ভ্যালির সামনে থেকে বোড়াই গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার ধারে কয়েক হাজার বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছাতিমগাছও আছে। বাতাস বিশুদ্ধকরণে এই গাছের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া এর ঔষধি গুণও রয়েছে।
শরতের শেষে ফোটে ছাতিম ফুল। সন্ধ্যার পর শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ফুল থেকে তীব্র ঘ্রাণ বের হয়। রাত যত গভীর হয়, ঘ্রাণের তীব্রতা তত বাড়ে। উঁচু গাছ হওয়ায় এই ঘ্রাণ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
সাধারণত গ্রামীণ রাস্তাঘাট, নদীর তীর, বসতবাড়ির অনাবাদি জায়গায় ছাতিমগাছ জন্মে। অঞ্চলভেদে এটিকে ছাতিয়ান, ছাইত্যান, ছাতইন, ছেতেনসহ নানা নামে ডাকা হয়। ছাতিমগাছ ১৫ থেকে ২০ মিটার উঁচু হয়। এটি চিরসবুজ দুধকষভরা সুশ্রী গাছ।
ছাতিমগাছ ‘অ্যাপোসাইনেসি’ বর্গের অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম অ্যালস্টনিয়া স্কলারিস। স্কলারিস শব্দটির সঙ্গে বিদ্যা, অর্থাৎ লেখাপড়ার যোগ আছে। এ ধরনের নামকরণের কারণ, ছাতিমের নরম কাঠ থেকে ব্ল্যাকবোর্ড ও পেনসিল তৈরি হয়।
এই গাছের আদি নিবাস ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এর ছাল ও আঠা জ্বর, হৃদ্রোগ, হাঁপানি, ক্ষত, আমাশয় ও কুষ্ঠরোগের জন্য উপকারী।