হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

নলছিটিতে অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে বাস খাদে, বিজিবি সদস্য নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি 

ঝালকাঠির নলছিটিতে আজ শুক্রবার বিকেলে অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা ব্যাটারি ও সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেছে। এতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্য নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনি অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তির নাম আনোয়ার আকন (৩৮)। তিনি নলছিটি উপজেলার দুধারিয়া গ্রামের আব্দুল খালেক আকনের ছেলে। আহত যাত্রীদের স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) পাঠিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে কুয়াকাটাগামী খান পরিবহনের একটি বাস দপদপিয়া ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারি ও সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশা দুটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং যাত্রী আনোয়ার আকন ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

নলছিটি থানার ওসি আব্দুস ছালাম আজকের পত্রিকাকে জানান, দুর্ঘটনায় এক বিজিবি সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহত হয়েছেন দুই ব্যক্তি। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

স্কুলের পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক প্রচার বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর

চাকা ফেটে টমটম উল্টে দেয়ালে ধাক্কা, চালক নিহত, আহত ৬

চায়ের দোকান ভেঙে খাদে পড়ল মাইক্রোবাস

রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় ছিটকে ডোবায় পড়ে বিএনপির নেতার মৃত্যু

দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে: দুদক কমিশনার

ঝালকাঠি বিএনপিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল: দুই নেতার অনুসারীদের সংঘর্ষে আহত ১০

কমিউনিটি ক্লিনিকে ৭ সাপের কিলবিল

ঝালকাঠিতে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মা ইলিশ ধরায় ৬ জেলের কারাদণ্ড

নলছিটিতে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা লুটের অভিযোগ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা