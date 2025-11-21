দেশে নতুন ফ্যাসিস্টের উত্থান ঘটেছে: ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘এক ফ্যাসিস্ট দূর হয়েছে, দেশে আবার নতুন ফ্যাসিস্টের উত্থান ঘটেছে।’
আজ শুক্রবার ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা মার্কেট চত্বরে ইসলামী যুব আন্দোলনের তৃণমূল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ করেন।
মুফতি ফয়জুল করীম বলেন, ‘২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আমরাই রাজপথে ছিলাম, ট্যাংক আর গুলির সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছি। যারা দেশের বাইরে আছে বা রাজপথে ছিল না, তারা দেশের জন্য একই রকম মায়া অনুভব করতে পারে না। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণেই একটি ফ্যাসিস্ট শাসন দূর হয়েছে; কিন্তু দেশে আবার নতুন ফ্যাসিস্টের উত্থান ঘটেছে।’
সাম্প্রতিক একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘চাঁদা না পাওয়ায় নারী নির্যাতনের মতো ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি দেশে সৃষ্টি হয়েছে।’ তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের নৌকা, ধান—সবই দেখেছেন। এবার আমাদেরও সুযোগ দিন।’
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মাওলানা আল আমিন। উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠি-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাফেজ মাওলানা কারি ইব্রাহিম আল হাদী।