হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

কাঁঠালিয়ায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় মো. রুহুল আমিন মুন্সি (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা গ্রামে নিজ বাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।

রুহুল আমিন মুন্সি বলতলা গ্রামের মো. আতাহার আলী মুন্সির ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রুহুল আমিনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে কাঁঠালিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

শৌলজালিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে মৃত্যুর বিষয়টি জানা যায়।

এ বিষয়ে কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

১৭০ টাকার জন্য চাচার হাতে ভাতিজি খুন

এনসিপির প্রার্থী ডা. মাহমুদা মিতুকে হত্যার হুমকি

লঞ্চ দুর্ঘটনা: তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা থেকে ফিরছিলেন যাত্রীরা

মেঘনায় দুর্ঘটনা: ঝালকাঠিতে অ্যাডভেঞ্চার–৯ লঞ্চ জব্দ, আটক ৪

ঝালকাঠিতে ওসমান হাদির স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া

হাদির স্মরণে ঝালকাঠিতে গ্রাফিতি ও দেয়াললিখন

৫০০ টাকা বাজিতে খালে ১০০ ডুব, প্রাণ গেল কৃষকের

ডিসি অফিসে গিয়ে আটক ঝালকাঠির সাবেক মেয়র কারাগারে

ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার দাবিতে ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ

ওসমান হাদির স্মরণে নলছিটিতে অর্ধবেলা দোকানপাট বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা