বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ২ যুবদল নেতা নিহত

ঝালকাঠিতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে চলন্ত বাসের নিচে পড়ে যুবদলের দুই নেতা নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝালকাঠি সদর উপজেলার মানপাশা টেম্পো স্ট্যান্ড-সংলগ্ন বাপ্পি ভিলার সামনে বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতদের একজন হলেন পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার উত্তর মিরুখালী ইউনিয়নের মৃত মোতাহার হোসেন খানের ছেলে মিজান (৪০)। তিনি মঠবাড়িয়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। নিহত আরেকজন হলেন, মঠবাড়িয়া উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বাদল (৫০)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মিজান ও বাদল মোটরসাইকেলযোগে বরিশাল থেকে পিরোজপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরিশালগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের নিচে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই মিজান নিহত এবং বাদল গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে মারা যান বাদল।
মঠবাড়িয়া পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাবুল জোমাদ্দার জানান, তাঁরা কয়েকজন যুবদল নেতা মোটরসাইকেলযোগে বরিশালে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে একসঙ্গে পিরোজপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁরা মোটরসাইকেলে রাজাপুর পৌঁছালেও মিজান ও বাদলকে দেখতে না পেয়ে তাঁদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরে একজন ফোন রিসিভ করে জানান, তাঁরা দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। এ খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ছুটে আসেন। আহত বাদলকে উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক জানিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। রাতে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
এ বিষয়ে ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনায় জড়িত বাস, বাসচালক ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। মিজানের লাশ ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এছাড়া বাদলের মৃত্যুর খবর তার স্বজনরা নিশ্চিত করেছেন। তার লাশ বর্তমানে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।