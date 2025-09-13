হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে দরজি দোকান থেকে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

ঝালকাঠি সদর উপজেলার পোনাবালিয়া বাজারের একটি দরজি দোকান থেকে সাব্বির (১৭) নামের এক কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাব্বির নলছিটি উপজেলার বারইকরণ গ্রামের আব্দুল মজিদ হাওলাদারের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাব্বিরের বাবা-মা দুজনেই ওই দোকানে পোশাক সেলাইয়ের কাজ করেন। ঘটনার রাতে তাঁরা বাড়িতে ছিলেন আর সাব্বির দোকানে ছিল। সকালে তার মা লিপি বেগম দোকানে এসে ছেলেকে ডাকলেও কোনো সাড়া পাননি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় দোকানের শাটার খুলে ভেতরে ঢুকে তিনি দেখেন সাব্বির গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার শুরু করেন।

পরে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান আছে।

