হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

পদ ফিরে পেলেন চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত যুবদল নেতা শামীম

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

শামীম তালুকদার । ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কার হওয়া ঝালকাঠি জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামীম তালুকদার পদ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) দলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতিপূর্বে বহিষ্কার করা মো. শামীম তালুকদারকে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় পদে বহাল করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান মিন্টু বলেন, ‘শামীম তালুকদার দলের দুঃসময়ে হাল ধরেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যুবদল শক্তিশালী হয়েছে। আমরা তাঁর পদ ফিরে পাওয়ায় খুবই খুশি।’

যুবদলের আহ্বায়ক শামীম তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দীর্ঘদিন বহিষ্কার ছিলাম। পদ ফিরিয়ে দেওয়ায় আমি খুশি। দলের কঠিন সময়ে পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও দলের স্বার্থে কাজ করে যাব।’

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট হামলা, লুটপাট ও চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

ঝালকাঠিতে যুবদলের ২ নেতাকে বহিষ্কার
সম্পর্কিত

স্কুলে আবারও সেই বিএনপি নেতার ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণা

দেশে নতুন ফ্যাসিস্টের উত্থান ঘটেছে: ফয়জুল করীম

নদী থেকে সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার

রাজাপুরে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতার ঘরে দুর্বৃত্তের আগুন

নলছিটিতে অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে বাস খাদে, বিজিবি সদস্য নিহত

স্কুলের পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক প্রচার বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর

চাকা ফেটে টমটম উল্টে দেয়ালে ধাক্কা, চালক নিহত, আহত ৬

চায়ের দোকান ভেঙে খাদে পড়ল মাইক্রোবাস

রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় ছিটকে ডোবায় পড়ে বিএনপির নেতার মৃত্যু

দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে: দুদক কমিশনার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা