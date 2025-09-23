হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

ঝালকাঠির নলছিটিতে ইজিবাইকের চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মাহেব হোসেন এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান ও অ্যাডভোকেট মোজাম্মেল হোসেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুরের নয়াচর গ্রামের রশিদ ফরাজীর ছেলে আ. রহমান ফরাজী ওরফে মিন্টু ফরাজী, বরিশালের দুর্গাপুর এলাকার আ. রাজ্জাকের ছেলে মো. রুবেল হাওলাদার ও আফছের খানের ছেলে কেন্নান খান। রায় ঘোষণার সময় আসামি রুবেল হাওলাদার উপস্থিত থাকলেও মিন্টু ফরাজী ও কেন্নান খান পলাতক ছিলেন।

