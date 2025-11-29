ছুটিতে এলাকায় যাওয়া পুলিশ সদস্য তিন দিন ধরে নিখোঁজ

কর্মস্থল থেকে যশোরের চৌগাছায় ছুটিতে এসে আক্তারুজ্জামান (৪৬) নামে এক পুলিশ সদস্য তিন দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী শাহিনা আক্তার সীমা চৌগাছা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
আক্তারুজ্জামান খুলনা রেঞ্জের বাগেরহাট জেলার রামপাল থানায় কনস্টেবল পদে কর্মরত। তাঁর বাড়ি চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলি ইউনিয়নের জামলতা গ্রামে।
নিখোঁজ পুলিশ সদস্যের স্ত্রী শাহিনা আক্তার থানায় গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জিডিতে উল্লেখ করেন, তিন সন্তান নিয়ে চৌগাছা শহরের ইছাপুর এলাকায় বিল্লাল হোসেনের বাড়ির ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে আসছেন। তাঁর স্বামী ২৬ নভেম্বর পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে চৌগাছায় আসেন। ২৭ নভেম্বর সকালে মহেশপুর যাওয়ার কথা বলে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফিরে আসেননি। তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বাসায় রেখে যান। এ কারণে আক্তারুজ্জামানের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।
শাহিনুর আক্তার জানান, তিন দিন ধরে স্বামী আক্তারুজ্জামানের কোনো সন্ধান না পেয়ে ২৮ নভেম্বর চৌগাছা থানায় একটি জিডি করেছেন।
চৌগাছা থানার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘শুক্রবার নিখোঁজ পুলিশ সদস্যের স্ত্রী একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, পারিবারিক কলহে তিনি নিখোঁজ হতে পারেন।’