হত্যার হুমকি: বিএনপি নেতা খোকনের বিরুদ্ধে মহিলা দল নেত্রীর মামলা

হত্যার হুমকির অভিযোগে যশোরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ রোববার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সদর আমলি) আদালতে মামলাটি দায়ের করেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রাশিদা রহমান। আদালত বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসিকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
আদালতে বাদীর আইনজীবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
বাদীর অভিযোগ, ৮ নভেম্বর দুপুরে যশোর রেড ক্রিসেন্ট অফিসের দ্বিতীয় তলায় সভা শুরুর আগে আলাপ-আলোচনার একপর্যায়ে উপস্থিত অ্যাডভোকেট আবু ইসহ্ক, ব্যবসায়ী গোলাম রেজা দুলু, প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন ব্যক্তিবর্গের সামনে বাদীকে থাপ্পড় মারার জন্য তেড়ে আসেন আসামি।
এ সময় তিনি বাদীকে বলেন, ‘বেয়াদব, নষ্টা মহিলা; মেরে তোর আর তোর ছেলের পাছার চামড়া তুলে নেব এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তোকে আর তোর ছেলেকে পুলিশ দিয়ে তুলে আনব।’
তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আসামির হাত থেকে বাদীকে কোনোমতে রক্ষা করেন। বাদী এবং আসামির হট্টগোলের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে ২ ও ৩ নম্বর সাক্ষী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
আসামি বাদীকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘অত্র বিষয় লইয়া কোনো মামলা-মোকদ্দমা করিলে তোকে প্রাণে খুন করিয়া ফেলিব।’ বাদী লজ্জায় দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে বাদী কোতোয়ালি থানায় মামলা করতে গেলে আদালতে মামলার করার পরামর্শ দেন কর্মকর্তারা।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা হয়েছে শুনেছি। অভিযোগে যা বলা হয়েছে; তেমন কিছু ঘটেনি। তার অভিযোগ মিথ্যা।’