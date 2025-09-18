মেয়েকে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন বাবা: আদালতে স্বীকারোক্তি

যশোরের মনিরামপুরের রোহিতায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুর থেকে এক কিশোরীর (১৩) লাশ উদ্ধারের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। কিশোরীর বাবা মাওলানা আইনুল হক নিজেই মেয়েকে দোকান থেকে রুটি চুরির অপরাধে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আদালতে মেয়েকে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন আইনুল হক। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
ওসি জানান, হত্যার শিকার কিশোরীর বাবা আইনুল হককে আজ আদালতে হাজির করা হয়। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাড়ির পাশের দোকান থেকে রুটি চুরি করার অভিযোগ পেয়ে ওই দিন বিকেলে নিজে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েকে মারধর করেন। একপর্যায়ে মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুরপাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে রেখে দেন। পরে এশার নামাজের পর নিজে পুকুরে লাশ ফেলে দেন।
ওসি আরও জানান, আইনুল হক স্বীকার করেন যে, তিনি লাশের পা ধরে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করার সময় মেয়ের পরনের পায়জামা খুলে তাঁর হাতে থেকে যায়। পরে সেই পায়জামা ও মেয়ের ওড়না পুকুরে ফেলে দেন।
এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর কিশোরীর মা বাদী হয়ে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে মনিরামপুর থানায় মামলা করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওসি বাবলুর রহমান খান বলেন, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়নি। মামলা থেকে ধর্ষণের ধারা বাদ যাবে।